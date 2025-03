KEVAD ON KÄES Tulev nädal toob soojakraadid ja sademed

Laupäeva (1.03) öösel jääb Eesti väheaktiivsesse rõhuvälja. Üksikuis paigus tibab veidi vihma või pudeneb märgi helbeid, on udu. Päeval saab pisut mõjusamaks üle Läänemere laieneva kõrgrõhuala serv. Suuremat sadu ei tule, aga veidi lund või lörtsi võib pudeneda ja seda eelkõige põhjarannikul ja maa kagunurgas. Tuul on nõrk, päeval puhub põhjarannikul mõõdukas edelatuul. Õhutemperatuur on öösel 0°C ümber (-2..+2°C), päeval 0..+3°C, kui Lääne-Eestis peaks taevas mõneks tunniks selginema, siis tõuseb paar kraadi kõrgemale.