Homme sajab ajuti lörtsi

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves, Lääne-Eestis selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi, hommikul muutub sadu Eesti idaosas laialdasemaks. Paiguti on udu ja võib olla jäidet. Puhub edela-, saartel ka läänetuul 2–8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur jääb -2 ja +2 kraadi vahele.

Peipsi järvel puhub edelatuul 2–7 m/s. Ilm on olulise sajuta. Hommikul hakkab lund ja lörtsi sadama. Nähtavus on mõõdukas või halb. Õhutemperatuur on 0 kuni -2 kraadi.