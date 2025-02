Miinuskraadid muudavad teed libedaks

Pärastlõunase seisuga on põhi- ja tugimaanteed soolaniisked või soolamärjad. Temperatuur on plusspoolel. Lääne- ja Kesk-Eestis piirab nähtavust udu.

Õhtul ja öösel on pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi, Ida-Eestis võib sadada ka jäävihma. Mitmel pool on udu ja jäidet. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi, Kagu-Eestis kuni -3 kraadi. Teed muutuvad libedaks.