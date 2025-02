Lähipäevil on oodata sula ja sademeid

Kolmapäeval (26.02) suureneb läänepoolse madalrõhkkonna mõju ja öösel Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ning hakkab vihma sadama, mandril tuleb sekka ka lörtsi, võimalik jäävihm. On jäiteoht! Ida-Eesti püsib selgema taevaga ja sajuta. Päeval sajab siin-seal veidi vihma, ennelõunal tuleb mandri sisealadel sekka ka lörtsi ja jäävihma. Teedel on libeduseoht! Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel saartel ja mandri lääneservas -1..+2°C, sisemaal -2..-7°C, päeval on +1..+5°C, Virumaal jääb 0°C ümbrusse.