Nädalavahetusel on oodata suurt libeduseohtu

Reedel (21.02) katab kõrgrõhuala Eestist lõuna ja ida poole jäävad alad. Samal ajal hõivab hiiglaslik madalrõhuala kogu Atlandi ookeani, laieneb servaga üle Skandinaavia ja avaldab tugevat survet rõhuväljale. Kahe rõhuala piirimail tugevneb lõuna- ja edelatuul puhanguti 14, rannikul 18, päeval 21 m/s. Pilvi on öösel ja ennelõunal hõredamalt ja suuremat sadu ei tule. Pärastlõunal jõuab saartele madal pilvekiht, millest pudeneb veidi lund ja lörtsi, õhtul on saju võimalus ka mandri lääneservas. Õhutemperatuur on öösel -5..-11°C, tuulele avatud rannikul jääb -1..-4°C piiresse, päeval on saartel -1..+1°C, mandril -1..-4°C.

Laupäeval (22.02) on suur libeduseoht! Idapoolse kõrg- ja läänepoolse madalrõhuala piirimail suuremat sadu ei tule. Kuid valitseva külma õhumassi ja lääne poolt läheneva sooja piirimail on niiskust, mis uduvihma, kohati jäävihmana alla langeb ning teed väga libedaks muudab. Puhub tugev lõunatuul, puhanguid 12, rannikul 15-16 m/s. Õhutemperatuur on öösel saartel -1..+1°C, mandril -1..-3°C-st lääneservas -4..-7°C-ni ida pool, päeval tõuseb saartel 0..+2°C-ni, mandril 0..-4°C-ni.

Pühapäeval (23.02) püsib Eesti läänepoolse madal- ja idapoolse kõrgrõhkkonna piirimail. Taevas on selgem ja ilm sajuta. Lõunatuul püsib võrdlemisi tugevana saartel, mandril on nõrgem. Edelavoolus laieneb õhtuks soojem õhumass üle maa. Libeduseoht püsib. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul -1..-4°C, mandri sisealadel -5..-10°C, päeval tõuseb Lääne-Eestis -1..+3°C-ni, ida pool on -1..-3°C piires.