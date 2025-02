Öösel on Lääne-Eestis vahelduva, Ida-Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund ja on pinnatuisku. Puhub loode- ja põhjatuul 4-10, rannikul puhanguti 13, öö hakul kuni 16 m/s, hommikuks nõrgeneb. Külma on 5-10, Lääne-Eestis kohati 13, tuulepealsel rannikul 1-5 kraadi.