Lähipäevad toovad veidi lumelisa

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm ja kohati sajab lund. Tuul on nõrk ja muutlik, hommikuks pöördub läänekaarde kiirusega 2–7, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Külma on 9–15, rannikul 3–8 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja tuiskab, pärastlõunal muutub sadu laialdasemaks. Puhub edela- ja läänetuul 4–10, rannikul lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 15, õhtul 7–12, puhanguti 17 m/s. Külma on 2–7, saarte rannikul tõuseb termomeetrinäit kohati 0-kraadini.