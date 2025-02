Maailmas tuntakse seda keskkonnaagentuuri teatel küll rohkem järveefektina (lake-effect snow), sest on nimetuse saanud Suure järvistu järgi, kus seda klassikalisel ja intensiivsel kujul esineb. See tähendab pilvede ja sademete moodustumist veekogude kohal, kust need võivad liikuda rannikualadele ja tuua kaasa sademeid.