Pakane näpistab: lähipäevil võib tulla kuni 14 miinuskraadi

Laupäeva öösel on pilves, üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab lund. Hommikul on lumehooge laialdasemalt. Puhub põhjakaare tuul 1-6, rannikul kuni 9 m/s. Külma on 6-12, rannikul kohati kuni 4 kraadi. Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, rannikul kohati tuiskab. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul 4-10, puhanguti kuni 14 m/s. Küma on 5-9, rannikul kohati kuni 3 kraadi.