Kolmapäeva pärastlõunase seisuga on põhi- ja tugimaanteed peamiselt kuivad, kohati soolaniisked. Külma on 1 kuni 9 kraadi. Külmem õhk on just Eesti kaguosas. Kergelt sajab lund Ida-Virumaal. Sõidutingimused maanteedel on üldiselt head.