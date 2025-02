Lähipäevil on oodata krõbedaid miinuskraade ja vähe sademeid

Kolmapäeval (12.02) ulatub Skandinaaviast üle Läänemere ümbruse Venemaale kõrgrõhuala ja selle all on meie ilm olulise sajuta, üksnes Eestis põhjaservas võib olla väheseid sademeid. Tuul on sisemaal nõrk, põhjarannikul pisut tugevam. Õhutemperatuur on öösel -3..-8°C, Lõuna-Eestis võib -10°C ümbrusse langeda, päeval on -1..-6°C piires.