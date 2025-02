Eeloleva nädala esimene pool tuleb sajuta ja üsna päikseline

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ja sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaaretuul 1–6 m/s. Külma on 4–10, saartel ja läänerannikul 1–3 kraadi. Esmaspäeva päeval pilvisus hõreneb. Ilm on sajuta. Puhub valdavalt põhjakaaretuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -1 kuni +2, Ida-Eestis -1 kuni -6 kraadi.