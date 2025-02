Ilm püsib külm

Keskkonnaagentuuri teatel hakkab ööl vastu pühapäeva mandril taevas selginema, kuid saartel püsib pilves selgimistega sajuta ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 1–7, öö hakul rannikul puhanguti kuni 10 m/s. Külma on 5–11, saartel ja läänerannikul 1–4 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu- ja lõunatuul 1–6 m/s. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Õhutemperatuur on 7–10 kraadi.

Pühapäeva päeval on Ida-Eestis on enamasti selge ja Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaare-, pärastlõunal muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Külma on 1–6 kraadi.