Neljapäeval tuleb kuni neli kraadi sooja

Öösel on pilves, saartel selgimistega ilm. Ida-Eestis sajab lund, Lääne-Eestis lörtsi ja vihma, mõnel pool võib sekka tulla ka nõrka jäävihma. Hommikul saartel sajuvõimalus väheneb. Kohati on udu ja on jäiteoht! Puhub lõunakaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s, pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb ja pöördub saartel ning läänerannikul loodesse ja põhja. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis vahemikus 0 kuni +4, Ida-Eestis 0 kuni -3 kraadi.