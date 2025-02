Lähipäevil on oodata lörtsi ja vihma

Kolmapäeval (5.02) jõuab Skandinaavia põhjaaladele osatsüklon ja katab servaga Läänemere ümbruse. Öösel sajab Lääne-Eestis kerget lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Puhub tugev kagu- ja lõunatuul. Õhutemperatuur on saartel 0..+2°C, mandri lääneosas -1..-4°C, Ida-Eestis -5..-10°C. Päeval sajab Lääne-Eestis siin-seal lörtsi ja vihma, ida pool on saju võimalus väiksem. Puhub tugev lõuna-, saartel ka edelatuul. Jõuab mahedam õhumass. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis 0..+4°C-ni, ida pool jääb 0..-3°C piiresse.

Neljapäeval (6.02) on Eesti kohal väheaktiivne madalrõhuvöönd. Lääne-Eestis sajab lörtsi ja vihma, idapoolsetes maakondades lörtsi ja lund. Õhtul sadu hõreneb. Tuul on öö hakul veel tugev ja puhub lõunakaarest, pärast keskööd nõrgeneb ja alates saartest saab valdavaks põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0..+4°C, Ida-Eestis 0..-3°C, Kesk-Eestis -1..+1°C piires.