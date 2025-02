Tuleval nädalal on oodata lund ja kergeid miinuskraade

Laupäeval (1.02) koondub madalrõhkkond Venemaale ja selle lääneserva mööda algab põhjakaarest külmema õhu sissetung. Öö hakul sajab vihma, Loode-Eestis lörtsi, pärast keskööd läheb sadu järkjärgult ka mujal üle lörtsiks, hommikul sajab põhjapoolsetes maakondades ka lund. Tuul on öö hakul nõrk, pärast keskööd tugevneb loode- ja põhjatuul saartel ja läänerannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on öö hakul +1..+4°C, pärast keskööd loode poolt alates langeb ning on hommikul 0°C ümber (-2..+1°C). Päev tuleb lume- ja lörtsihoogudega, pärastlõunal Lääne- ja Põhja-Eestis pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Loodetuule puhanguid on 13, saartel ja läänerannikul 15-16 m/s. Õhutemperatuur on -1..+1°C, saartel kuni +3°C.