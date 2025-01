Tulevased päevad toovad külma ja sademeterohke ilma

Pühapäeva öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd sajab mitmel pool lund, saartel ja rannikul ka lörtsi. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, puhanguti 12, looderannikul 6-11, puhanguti kuni 17 m/s, hommikul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni -3 kraadi, läänerannikul kuni +2 kraadi. Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, läänerannikul ka lörtsi, peale keskööd sajud hõrenevad. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, enne keskööd rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi. Päeval on valdavalt pilves ilm. Mõnes kohas sajab kerget lund, saartel ka lörtsi. Puhub põhjatuul 2-8, puhanguti 11 m/s, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -5 kuni +1 kraadi.

Teisipäeva öösel on valdavalt pilves ja olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Külma on 5 kuni 9 kraadi, saartel ja läänerannikul 1 kuni 4 kraadi. Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab kerget lund, saartel ja läänerannikul ka lörtsi. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 3-8, looderannikul puhanguti kuni 13 m/s. Külma on 2 kuni 8 kraadi, saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur -1 kuni +3 kraadi.