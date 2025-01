Lähipäevil tuleb vihma, nädala lõpus muutub ilm külmemaks

Kolmapäeval (29.01) ja neljapäeval (30.01) jääb madalrõhkkond servaga Balti riike katma. Aeg-ajalt sajab vihm, tihedam on sadu kolmapäeval, nõrgem neljapäeval. Algul puhub mõõdukas lõunakaare tuul, kolmapäeva päeval tugevneb edelatuul ja püsib ka neljapäeval tugevana. Õhutemperatuur on öösel +1..+4°C, päeval +3..+7°C.

Laupäeval (1.02) koondub madalrõhkkond Venemaale ja selle serva mööda kandub üle Eesti sajupilvi, millest sajab vihma ja lörtsi, hommikul ka lund. Päeval sajab Ida-Eestis kerget lund, lääne pool on saju võimalus väiksem. Tuul on öö hakul võrdlemisi nõrk ja puhub läänekaarest, pärast keskööd valdavalt loodest ja tugevneb päevaks. Õhutemperatuur on öö hakul +1..+4, hommikuks langeb -3..+1°C-ni, päeval on -2..+1, saartel kuni +3°C.