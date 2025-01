Öösel on pilves ilm. Vihmasadu laieneb saartelt üle mandri itta, paiguti tuleb sekka ka lörtsi. Mõnel pool on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 16 m/s, pärast keskööd nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi, saartel tuleb kuni +5 kraadi.