Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Sajab vihma. Puhub idakaare tuul 3-9, hommikul Liivi lahe piirkonnas puhanguti 12 m/s. Sooja on 1-4 kraadi. Päeval on peamiselt pilves ilm. Ajuti sajab vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti 13, õhtu poole lõuna- ja edelatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 3-9 kraadi.