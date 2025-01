Taevaluugid lähevad valla, esmaspäeval sajab vihma ja lörtsi

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Sajab lörtsi, vihma ja lund ning mõnel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2–7 m/s. Sajab vihma ja lörtsi. Kohati on udu. Nähtavus on mõõdukas kuni halb. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab Mandri-Eestis lörtsi ja lund, kohati ka vihma, pärastlõunal esineb üksikuid vihmahooge. Kohati on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s, Kagu-Eestis edelatuul puhanguti 11 m/s. Õhtul pöördub Lääne-Eestis tuul kagusse ja tugevneb 3–9, puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2–7 m/s. Ennelõunal sajab lörtsi, lund ja vihma ning kohati on udu, pärastlõunal sadu eemaldub. Ennelõunal on nähtavus mõõdukas kuni halb, pärastlõunal hea. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi.