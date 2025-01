Lähipäevil vahelduvad vähesed miinus- ja plusskraadid

Laupäeva öösel on pilves ilm. Öö hakul sajab kohati vähest vihma, pärast keskööd levib lörtsisadu saartelt üle mandri ida suunas. Mandri kesk- ja idaosas asendub sadu lumega, saartel vihmaga. Kohati tuiskab ja on jäidet! Puhub lõuna- ja edelatuul 6-11, puhanguti kuni 14, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +2 kraadi. Ennelõunal on pilves ilm. Ida-Eestis sajab mitmel pool lund ja lörtsi, Lääne-Eestis vihma. On tuisku ja jäidet! Pärastlõunal taandub sadu itta ja kohati on selgimisi. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-11, puhanguti kuni 14, rannikul 8- 13, puhanguti kuni 20 m/s, õhtu poole tuul nõrgeneb veidi. Sooja on 1-3, saartel ja läänerannikul kuni 5 kraadi.