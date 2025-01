Nädala lõpu poole tuleb kuni seitse kraadi sooja

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi, on jäiteoht. Puhub edela- ja lõunatuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi. Päeval on peamiselt pilves ilm. Ennelõunal sajab Loode-Eestis kohati vähest vihma ja lörtsi, pärastlõunal on ilm sajuta. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 m/s, pärastlõunal tugevneb saartel kagutuul, mis puhub 7-12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi.

Reede öösel on pilves ilm. Saartelt algav vihma- ja lörtsisadu laieneb üle maa, mandril tuleb sekka ka lund. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 16, öö hakul 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi. Päeval on peamiselt pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, ida pool ka lörtsi, pärastlõunal jääb sadu harvemaks. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, saarte rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 1-4 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma, vastu hommikut jõuab saartele tihedam sajuala ja laieneb üle maa. Sajab vihma, lörtsi, ida pool ka lund. Puhub valdavalt lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 14, saartel ja läänerannikul 8-13, puhanguti kuni 19 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi. Pärastlõunal edela poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti kuni 16, rannikul 9-15, puhanguti kuni 22 m/s. Sooja on 2-7 kraadi.