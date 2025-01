Ettevaatust: lume- ja lörtsisadu muudavad teed libedaks

Teisipäeva pärastlõunase seisuga on teed ja sõidutingimused üle Eesti paiguti erinevad. Teed on talvised Tallinna - Tartu joonest idapool. Seal on tugev lumesadu ja tuisk ning teed on lumised või jäised, mujal Eestis soolaniisked või kuivad. Lumesajus võib olla nähtavus kohati piiratud ning tekib jäiteoht. Teetemperatuurid on miinuspoolel, Saaremaal ja läänerannikul kergelt plusspoolel.