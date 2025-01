Pakane näpistab: uuel nädalal tuleb kohati kuni 11 kraadi külma

Pühapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Mitmel pool on udu. Puhub edela- ja läänetuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi, saartel tuleb kuni +4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub edela- ja läänetuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub loodesse. Sooja on 1–5 kraadi.

Esmaspäeva öösel on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Tuul pöördub põhjakaarde ja puhub 2–8 m/s. Õhutemperatuur langeb vahemikku -2 kuni -8 kraadi, rannikul tuleb kohati kuni +1 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega peamiselt sajuta ilm, õhtul sajab saartel kohati vihma ja lörtsi. Puhub valdavalt idakaare tuul 3–9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -4 kuni +1 kraadi, saartel tuleb kuni +3 kraadi.

Teisipäeva öösel pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, saartel ja läänerannikul ka vihma. On jäiteoht. Puhub kagu- ja lõunatuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Öö hakul on õhutemperatuur vahemikus -3 kuni -8 kraadi, Kirde-Eestis tuleb kuni -11 kraadi, saartel ja läänerannikul aga -2 kuni +1 kraadi. Hommikuks õhutemperatuur tõuseb. Päeval on pilves ilm. Ida-Eestis sajab mitmel pool lund ja lörtsi, Lääne-Eestis lörtsi ja vihma. On jäiteoht. Puhub lõunakaare tuul 3–9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi.