Laupäev tuleb päikseline

Prognoosi kohaselt liigub laupäeva öösel üle Eesti läänest itta madalrõhuala lõunaserv. Ilm on pilves selgimistega. Kohati sajab vihma ja on udu. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti kuni 14, saartel ja rannikul 8-14, puhanguti kuni 20 m/s. Pärast keskööd loode poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus on väike. Tuul pöördub lääne poolt alates loodesse, hommikul tugevneb veidi.