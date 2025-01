Transpordiamet hoiatab: kõrvalteed on kohati libedad ja mitmel pool on udu

Neljapäeva pärastlõunase seisuga on sajuta ilm. Põhi- ja tugimaanteed on peamiselt niisked, Lõuna-Eestis märjad. Kõrvalmaanteed on paiguti jäised ja libedad. Kesk-Eestis piirab nähtavust udu. Tee- ja õhutemperatuurid on plusspoolel. Halva nähtavuse korral tuleb kasutada udutulesid.