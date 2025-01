Reedel on oodata sajuta ja jätkuvalt sooja ilma

Prognoosi kohaselt jääb Eesti reede öösel üle Skandinaavia põhjatipu itta suunduva madalrõhkkonna ja lõunapoolse kõrgrõhuala piirimaile. Ilm on muutliku pilvisusega ja sajuta. Mitmel pool on tihe udu. Puhub läänekaare tuul 4-9, puhanguti kuni 14 m/s, pärast keskööd nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on -1..+4°C.