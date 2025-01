Neljapäeval tuleb kuni kuus kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Pärast keskööd sajab kohati, hommiku poole mitmel pool vihma, sekka tuleb lörtsi. Kohati on udu ja jäidet. Puhub edela- , hommikul ka läänetuul 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 19 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi, öö hakul Virumaal tuleb kuni -4 kraadi, hommikuks temperatuur tõuseb.

Peipsi järvel puhub edelatuul 6-11, puhanguti kuni 14 m/s. Pärast keskööd sajab mitmel pool vihma ja lörtsi. Kohati on udu. Nähtavus on mõõdukas, udus ja lörtsisajus halb. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni 0 kraadi ning hommikuks see tõuseb.

Ennelõuna on pilves ja mitmel pool sajab vihma. Kohati on udu. Pärastlõunal põhja poolt alates saju tõenäosus väheneb ja esineb selgimisi. Puhub edela- ja lääne-, õhtu poole saartel ja looderannikul ka loodetuul 4-10, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 17 m/s. Sooja on 2-6 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti kuni 13 m/s. Mitmel pool sajab vihma, vastu õhtut saju tõenäosus väheneb. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 2-3 kraadi.