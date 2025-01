Eelolev nädal algab heitliku talveilmaga

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 3–9 m/s. Külma on 5–12, kohati kuni 16 kraadi, rannikul jääb õhutemperatuur paiguti 0 ja +1 kraadi vahele. Hommikuks läheb mõnevõrra soojemaks. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Õhtul sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, mandril ka lund ja tuiskab. Varitseb jäiteoht. Edelatuul tugevneb 5–11, puhanguti 15, rannikul 11–16, puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur tõuseb -1 kuni +4 kraadini.

Teisipäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, öö hakul Kagu-Eestis ka lund. Puhub edelatuul 5–11, puhanguti 15, rannikul 11–16, puhanguti kuni 22 m/s. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb ja pöördub läände. Õhutemperatuur on 0 kuni +4, Kagu-Eestis öö hakul kuni -1 kraad. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, pärastlõunal sadu harveneb. Puhub lääne- ja loodetuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 1–5 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Puhub valdavalt loode- ja põhjatuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni +1, Lääne-Eestis kohati kuni -7 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Õhtul sajab kohati vihma, lörtsi ja lund. Tuul pöördub edelasse ja tugevneb 5–10, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +2, saartel kuni +4 kraadi.