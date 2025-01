Esmaspäeva öö toob krõbedaid miinuskraade

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Öö hakul võib kohati sadada vähest lund. Paiguti võib olla udu. Puhub lõunakaaretuul 2–7, rannikul 3–9, puhanguti kuni 13 m/s. Külma on 4–10, kohati kuni 13, rannikul tuleb paiguti null kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 2–8 m/s. Ilm on peamiselt sajuta ning nähtavus on hea või mõõdukas. Külma on 4–7 kraadi.