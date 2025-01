Ilm läheb külmemaks

Öösel on pilves ilm. Sajab lund, Edela-Eestis on sadu tugev. Mitmel pool tuiskab. Hommikuks pilvisus hõreneb ja sadu harveneb. Sisemaal pöördub tuul idakaarest põhja ja loodesse ning puhub 3-9, puhanguti kuni 13 m/s. Saartel ja läänerannikul puhub kirde- ja põhjatuul 11-17, puhanguti kuni 21, Saaremaal ja Liivi lahe ümbruses kuni 27 m/s, hommikul pöördub tuul loodesse ja nõrgeneb veidi. Külma on 5-11, hommikul kohati kuni 14 kraadi, rannikul kuni 4 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt kagu- ja idatuul, hommikul pöördub tuul põhja ja loodesse ning puhub 4-8, puhanguti kuni 13 m/s. Laine kõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Aeg-ajalt sajab lund, hommikul sadu harveneb. Nähtavus on mõõdukas või halb. Külma on 5-9 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab lund, paiguti tuiskab. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul valdavalt lääne- ja loodetuul 7-13, puhanguti kuni 18 m/s. Külma on 3-8 kraadi, rannikul näitab termomeeter -2 kuni +2 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaare tuul 4-8, puhanguti kuni 12 m/s. Laine kõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Kohati sajab lund ja nähtavus on mõõdukast heani. Külma on 4-7 kraadi.