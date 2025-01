Lähipäevad pakuvad korrralikku pakast ja tugevat tuult

Laupäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund, kohati tuiskab. Hommikuks sadu harveneb. Tuul pöördub põhja ja loodesse ning tugevneb 5-12, rannikul puhanguti kuni 17, Liivi lahe ümbruses kuni 20 m/s, hommikul nõrgeneb. Külma on 5-11, hommikul kohati kuni 14 kraadi, rannikul näitab termomeeter 0 kuni -4 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab lund, õhtu poole muutub sadu laialdasemaks. Paiguti tuiskab. Puhub läänekaare tuul 3-9, pärastlõunal tugevneb edela- ja läänetuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni -8, rannikul -2 kuni +2 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, paiguti tuiskab. Puhub läänekaare tuul 4-9, öö hakul rannikul loode- ja läänetuul kuni 12, puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni -9, rannikul -3 kuni +1 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab nõrka lund. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -7 kraadi, rannikul on kohati kuni +1 kraadi.

Esmaspäeva öösel on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Tuul pöördub läänest lõunakaarde ja puhub 2-8 m/s, hommikul tugevneb saartel kagutuul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -5 kuni -11, hommikul kohati kuni -14 kraadi, rannikul 0 kuni -4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Pärastlõunal jõuab saartele lumesadu ja laieneb üle maa kirde suunas, tuiskab. Hilisõhtul muutub sadu intensiivsemaks, saartel läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks. Kagutuul tugevneb 6-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -5, saartel -1 kuni +2 kraadi.