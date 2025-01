Ilm püsib muutlik

Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, kohati on sadu tugev ja tuiskab. Puhub edela- ja lääne-, rannikul ka loodetuul 3-9, puhanguti 13, rannikul 6-13, puhanguti kuni 18 m/s. Külma on 2-8 kraadi, rannikul on kohati kuni 0 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt edelatuul 5-9, puhanguti kuni 13 m/s. Laine kõrgus on 0,7-1,2 meetrit. Aeg-ajalt sajab lund ja tuiskab. Nähtavus on mõõdukas või halb. Külma on 1-3 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, kohati on sadu tugev ja tuiskab. Puhub edela- ja lääne-, rannikul ka loodetuul 4-10, puhanguti kuni 15, rannikul 7-14, puhanguti kuni 20 m/s- Pärastlõunal tuul nõrgeneb ja pöördub sisemaal lõunakaarde, õhtul idakaarde, puhudes 3-9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -6 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 5-9, puhanguti kuni 13 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Laine kõrgus on 0,7-1,2 meetrit. Ajuti sajab lund ja tuiskab. Nähtavus on mõõdukas või halb. Külma on 1-3 kraadi.