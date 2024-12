Aasta esimene päev tuleb soe ja sombune

Öösel pilvisus tiheneb. Lume- ja lörtsisadu levib saartelt üle maa kirde suunas, kohati on sadu tugev ja tuiskab. Hommikuks läheb sadu saartel üle vihmaks. Sisemaal puhub lõunakaare tuul 2-8, hommikuks tugevneb kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Saartel ja Liivi lahe ümbruses puhub esiti kagutuul, pöördub seejärel edelasse ja puhub 12-17, puhanguti kuni 25 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -5 kraadi, rannikul kuni +1 kraadi ja hommikuks tõuseb. Teedel on libedusoht!

Peipsi järvel puhub lääne- ja edelatuul 5-9, puhanguti kuni 13, hommikupoole ööd pöördub tuul kagusse ja tugevneb 9-13, puhanguti kuni 17 m/s. Laine kõrgus on 1-2 meetrit. Alates südaööst sajab lund ja tuiskab. Nähtavus on mõõdukas või halb. Õhutemperatuur on -1 kuni -3 kraadi.

Päeva on ilm pilves. Sajab vihma ja lörtsi, hommikupoolikul Põhja- ja Ida-Eestis ka lund. Õhtu eel loode poolt pilvisus hõreneb ja sajuhooge jääb harvemaks, kuid vihm asendub lörtsi, õhtul lumega. Tuul pöördub kõikjal edelasse ja puhub 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul kuni 16, puhanguti kuni 25 m/s, pärastlõunal loode poolt alates nõrgeneb ja pöördub loodesse. Sooja on 1-6 kraadi.

Peipsi järvel puhub ennelõunal kagu- ja lõunatuul, alates keskpäevast edelatuul 8-12, puhanguti kuni 16 m/s. Laine kõrgus on 0,9-1,7 meetrit. Sajab lund, seejärel lörtsi ja vihma. Nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 1-3 kraadi.