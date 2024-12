Uue aasta alguse ilm toob korralikud miinuskraadid

Kolmapäeva öösel pilvisus tiheneb. Lume- ja lörtsisadu levib saartelt üle maa kirde suunas, kohati on sadu tugev ja tuiskab. Hommikuks läheb sadu saartel üle vihmaks. Sisemaal puhub lõunakaare tuul 2-8, hommikuks tugevneb kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 14, läänerannikul 18 m/s. Saartel ja Liivi lahe ümbruses puhub esiti kagutuul, siis pöördub see edelasse ja puhub 10-15, puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -5 kraadi, rannikul tuleb kuni +1 kraadi ning hommikuks temperatuur tõuseb. Teedel on libedusoht! Päeval on pilves, õhtul selgimistega ilm. Sajab vihma ja lörtsi, ennelõunal Põhja- ja Ida-Eestis ka lund. Tuul pöördub kõikjal edelasse ja tugevneb 7-12, puhanguti kuni 18 m/s, saartel ja rannikul kuni 16, puhanguti kuni 23 m/s. Õhutemperatuur on +1 kuni +6 kraadi.