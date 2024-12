Temperatuur pendeldab null kraadi ümber

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lörtsi ja lund, Liivi lahe ümbruses ka vihma. Puhub lääne- ja edelatuul 3-8, puhanguti 12, rannikul pöördub läände ja loodesse 5-11, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -4 kuni +1 kraadi, rannikul tuleb kuni +3 kraadi. Teedel on libedusoht.

Peipsi järvel puhub lääne- ja edelatuul 3-8, puhanguti kuni 12 m/s. Laine kõrgus on 0,8-1,5 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +1 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund, rannikul ka lörtsi, kohati tuiskab. Pärastlõunal sadu lakkab. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 5-10, puhanguti 16, rannikul 7-14, puhanguti kuni 20 m/s, õhtul nõrgeneb ja pöördub lääne poolt alates edelasse. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi, õhtu poole langeb.

Peipsi järvel puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 5-10, puhanguti kuni 16 m/s. Laine kõrgus on 1-1,8 meetrit. Kohati võib sadada vähest lund. Nähtavus on hea kuni mõõdukas. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi.