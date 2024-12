Uus nädal algab tormiselt

Peipsi järvel tugevneb edelatuul 9–15, puhanguti kuni 20 m/s, hommikul pöördub tuul läände ja nõrgeneb seejärel aegamisi. Lainekõrgus on 1–1,7 meetrit. Sajab vihma. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 2–4 kraadi.