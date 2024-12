Aastavahetuse õhutemperatuur kõigub nulli ümber ja oodata on lumesadu

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub läänekaaretuul 4–10, põhjarannikul läänetuul kuni 13, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, rannikul kuni +3 kraadi. Teedel on libeduseoht. Vana-aasta viimasel päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul 4–10, põhjarannikul 9–13, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.