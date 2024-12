Pühapäev toob läbivalt plusskraade

Peipsi järvel puhub edelatuul 4–8, hommikul puhanguti kuni 11 m/s. Lainekõrgus on 0,7–1,2 meetrit. Aeg-ajalt sajab enamasti vähest vihma. Võib olla udu, kuid üldiselt on nähtavus mõõdukas. Sooja on 2–3 kraadi.