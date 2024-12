Lähipäevil tuleb kuni kuus kraadi sooja

Reede öösel on Põhja-Eestis muutliku pilvisusega, Lõuna-Eestis pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub muutlik tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi, Põhja-Eestis kohati -2 kraadi, saarte rannikul kuni +6 kraadi. Põhja-Eestis muutuvad teed libedaks! Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, paiguti on udu. Saartel puhub läänekaare, mandril lõunakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 1-6 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja läänetuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi, saartel kuni +6 kraadi. Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, pärastlõunal jääb sadu harvemaks. Puhub edela- ja läänetuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 2-6 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 2-6 kraadi. Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti 14, rannikul 7-13, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 2-6 kraadi.