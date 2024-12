Laupäeval on ilm sajune

Öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab lund ja lörtsi, rannikul ka vihma, mõnel pool tuiskab, pärast südaööd pilvisus hõreneb ja sajuhood harvenevad. Hommikul läheneb merelt saartele uus sajuala. Puhub loode- ja läänetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 m/s, hommikul pöördub tuul edelasse. Õhutemperatuur on -4 kuni +1 kraadi, saarte rannikul on kuni 3 kraadi sooja. Teedel on suur libeduseoht.