TRANSPORDIAMET HOIATAB Teedel esineb jäidet ning libeduseoht püsib

Kohati sajab vähest vihma. Õhutemperatuur on 1-6 soojakraadi, teetemperatuur on nullist -1 kraadini. Tugev tuul murrab teedele puid ja oksi.

Õhtul on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab kergelt lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Tuul on jätkuvalt tugev, peale keskööd on oodata tuule nõrgenemist. Temperatuur on -4 kuni +1 kraadi, saartel ja rannikul 2-6 soojakraadi.