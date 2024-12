ETTEVAATUST Keskkonnagentuur andis tervele Eestile jäitehoiatuse

Keskkonnaagentuur annab teada, et eeloleval ööl kujundab meie ilma aktiivne osatsüklon, mis liigub üle Soome lahe ja Narva tagant kagusse. Pöörise serva mööda jõuab meile külmem õhumass. Öö tuleb valdavalt pilves. Sajab lund ja lörtsi, lääne pool ka vihma ning paiguti tuiskab. Puhub edela- ja läänetuul 6-13, rannikul puhanguti kuni 20 m/s, öö jooksul tuul pöördub lääne poolt alates loodesse ja läände, Ida-Eestis nõrgeneb 4-10, saarte läänerannikul tugevneb 10-16, puhanguti kuni 23 m/s. Õhutemperatuur on Ida-Eestis 0..-2, Lääne-Eestis 0..+3°C.

Pühapäeva päeval on ilm pilves, õhtu poole selgimistega ilm. Sajab lund ja lörtsi ja tuiskab, Lääne-Eestis sajab ka vihma, pärastlõunal sadu lääne poolt harveneb. Tuul pöördub kõikjal loodesse ja põhja 4-10, rannikul kuni 14, puhanguti kuni 21 m/s, õhtuks nõrgeneb 3-9, rannikul puhanguti 14 m/s ning pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on -1..+4°C, päeva jooksul langeb põhja poolt alates alla nulli.

Rakendus Tark Tee näitab, et valdavalt on üle Eesti teekatte temperatuur nulli või ühe soojakraadi juures. Põlva-Reola teele ja Viljandi-Põltsamaa teele on kukkunud ka puud.