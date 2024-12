HOIATUS! Teedel püsib jäiteoht

Hommikul on põhi- ja tugimaanteed valdavalt märjad, Ida-Eestis lumised. Mandriosas sajab peamiselt vihma, Ida-Eestis vähest lund. Õhutemperatuur on 0 kuni +5, Kagu-Eestis kuni -1 kraadi. Teetemperatuur on Tallinna–Põltsamaa joonest läänepool plussis ning idapool miinuses.