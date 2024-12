Pakane näpistab: lähipäevil tuleb kuni kümme kraadi külma

Reede öösel on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti sajab vähest lund. Puhub loode- ja põhjatuul 5-12, rannikul 7-13, puhanguti kuni 19 m/s, hommikuks nõrgeneb ja pöördub lääne poolt alates läände. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni -8 kraadi, kohati tuleb kuni -10 kraadi, rannikul tuleb paiguti kuni +1 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb. Ennelõunal sajab kohati, pärastlõunal ning õhtul mitmel pool lund, Lääne-Eesti saartel ja rannikul ka lörtsi ja vihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12, ennelõunal Soome lahe ääres loodetuul kuni 15 m/s. Pärastlõunal tugevneb Lääne-Eesti saartel edelatuul 6-12, puhanguti 15, õhtul kuni 17 m/s, õhtul pöördub tuul lääne poolt alates järk-järgult lõunasse. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -4, saartel ja läänerannikul 0 kuni +4 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves ilm. Lääne-Eestis sajab vihma, Kesk- ja Ida-Eestis lörtsi ja lund. Puhub edela- ja lõunatuul 3-7, puhanguti 10, rannikul 5-12, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on Kesk- ja Ida-Eestis vahemikus 0 kuni -3, Lääne-Eestis 0 kuni +5 kraadi. Teeolud on kohati halvad! Päeval on pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, Ida-Eestis ka lund. Puhub edela- ja lõunatuul 3-7, puhanguti 10, rannikul 5-12, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi, Ida-Virumaal tuleb kuni -1 kraadi ja õhtul temperatuur langeb.

Pühapäeva öösel on valdavalt pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12, öö hakul Liivi lahe ääres edela- ja lõunatuul 6-11, puhanguti kuni 16 m/s, hommikuks pöördub idakaarde. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -3, saartel ja rannikul 0 kuni +4 kraadi. Teedel on libedusoht! Päeval on valdavalt pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma, pärastlõunal sadu harveneb. Puhub ida- ja kirdetuul 2-8, rannikul 5-12, Soome lahe ääres tugevneb puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -3, saartel ja rannikul 0 kuni +4 kraadi.