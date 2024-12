Lähipäevil sajab lund ja lörtsi

Ööl vastu neljapäeva on selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab kerget lund, rannikul ka lörtsi. Puhub loodetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist viie külmakraadini, rannikul on kuni kolm kraadi sooja. Neljapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hooti lund, saartel ja rannikul ka lörtsi, võib tuisata. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, puhanguti kuni 14, rannikul 10-14, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur ulatub kuni kolme külmakraadini, rannikul on kuni kolm kraadi sooja.

Ööl vastu reedet on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab kerget lund. Puhub loode- ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 m/s, hommikuks nõrgeneb veidi ja pöördub lääne pool läände. Külma on 1 kuni 7 kraadi. Reede päeval pilvisus tiheneb. Kohati sajab kerget lund. Puhub läänekaare tuul 3-9, ennelõunal põhjarannikul, pärastlõunal saartel puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist viie külmakraadini, saartel ja läänerannikul on kuni 2 kraadi sooja.

Ööl vastu laupäeva on pilves ilm. Lume- ja lörtsisadu levib läänest itta, saartel läheb sadu üle vihmaks. Mitmel pool on jäiteoht. Edela- ja lõunatuul tugevneb 4-10, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur ulatub Ida-Eestis kuni kolme külmakraadini, Lääne-Eestis on kuni 4 kraadi sooja. Laupäeva päeval on valdavalt pilves ilm. Ida-Eestis sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis lörtsi ja vihma, pärastlõunal sadu harveneb. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist nelja soojakraadini.