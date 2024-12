Lähipäevade ilm tõotab tulla päikseline

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Hommikuks pöördub tuul läänekaarde kiirusega 2–8, põhjarannikul puhanguti 11 m/s. Külma on 1–6, saarte rannikul tuleb kohati kuni 2 kraadi sooja. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 3–8, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +2, saartel ja läänerannikul kuni +4 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul, peale keskööd pöördub tuul lääne poolt loodesse kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +1, rannikul kuni +4 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese, õhtu poole ka vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loodetuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +2, saartel ja läänerannikul kuni +5 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loodetuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, saartel ja läänerannikul kuni +3 kraadi. Neljapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hooti lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Puhub valdavalt loodetuul 4–10, puhanguti 15, rannikul 8–13, puhanguti kuni 19 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +1, saartel kuni +4 kraadi.