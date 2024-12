Talv kogub tuure: kolmapäeval tuleb kuni kuus kraadi külma

Öösel pilvisus loode poolt hõreneb. Öö hakul sajab mitmel pool Ida- , Kesk- ja Lõuna-Eestis nii lund, lörtsi kui vihma. Puhub põhjakaare tuul 3–9, puhanguti 12, öö hakul rannikul kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -6 kraadi, rannikul tuleb kuni +2 kraadi. Teed on libedad!

Peipsi järvel puhub loode- ja põhjatuul 4–9, puhanguti kuni 12 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Laine kõrgus on 0,7–1,4 meetrit. Öö hakul sajab nii lund, lörtsi kui vihma. Nähtavus on mõõdukas, lume- ja lörtsisajus halb. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -3 kraadi.

Päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhja- ja kirdetuul, õhtul ka idatuul 3–8, rannikul puhanguti 11, Liivi lahe ääres pärastlõunal kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +1 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni +3 kraadi. Teedel püsib libedusoht!

Peipsi järvel puhub põhja- ja kirde-, õhtul ka idatuul 3–8 m/s. Laine kõrgus on 0,3–0,9 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -2 kraadi.