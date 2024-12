Lähipäevil sajab lund, lörtsi ja vihma

Ööl vastu kolmapäeva pilvisus loode poolt hõreneb. Öö hakul sajab mitmel pool Ida- ja Kesk-Eestis lund, lörtsi ja ka vihma. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti 12, öö hakul rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Külma on 6-1 kraadi. Teed on libedad. Kolmapäeva päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhja- ja kirdetuul, õhtul ka idatuul 3-8, Liivi lahe ääres kuni 10, puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur ulatub kahest külmakraadist ühe soojakraadini, saarte rannikul on kuni kolm kraadi sooja. Teedel püsib libeduseoht.